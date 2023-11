Rinnovo del Consiglio | la Provincia chiede l’attestazione degli aventi diritto al voto

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 10 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa Conferenza Stato – Regioni si è espressa a favore delper ildelle di Benevento per il 20 dicembre 2023. Lo ha comunicato al Presidente dellaNino Lombardi il Direttore Generale dell’Unione delle Province d’Italia Piero Antonelli. Nella nota si precisa che, secondo le norme vigenti per ilOrgani delle Province, si possono svolgere le Elezioni di 2° livello se sono in scadenza di mandato Sindaci e Consiglieri comunali in numero inferiore al 50% del totalele: e poiché per la prossima primavera nel Sannio si rinnovano gli Organi di 25 Comuni su 78 si può dunque procedere alla convocazione dei Comizi Elettorali, come appunto ha fatto il Presidente Lombardi con ...