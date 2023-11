Riforme | Meloni | ' cercheremo consenso Parlamento | altrimenti decideranno italiani'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 novembre 2023) Roma, 10 nov. (Adnkronos) - "In questi 75 anni sono cambiati i protagonisti, le leggi elettorali, i partiti, però l'instabilità è rimasta sempre la stessa. L'unica cosa che non è mai cambiata è la base del sistema, cioè la Costituzione, ed è qui che ora abbiamo avuto il coraggio di intervenire, per questo abbiamo varato la riforma costituzionale". Su questa riforma "noiilampio necessario in, ma se non sarà possibile saranno glia doversi esprimere con un referendum. Dunque sarete anche voi a dirci se volete mettere fine alla stagione dei giochi di palazzo, dei ribaltoni, delle maggioranze arcobaleno, dei governi tecnici, dei governi che durano un anno e mezzo e èportare l'Italia nella Terza Repubblica. Io sono convinta che glinon si faranno scappare ...