Rifiuti Roma – Iv | “E’ grave l’assenza della Alfonsi al Consiglio straordinario municipale su l’ex Tmb Salario”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 10 novembre 2023) “La decisione dell’Assessoredi disertare ildel Municipio III di oggi sulimpianto Tmbè un fatto. Non solo perché si è trattato di uno sgarbo istituzionale che doveva essere evitato, ma soprattutto perché rivela un’assoluta mancanza di considerazione per i cittadini di quel territorio e un preoccupante stato confusionale su un tema urgente e molto sentito, sul quale evidentemente la Giunta Gualtieri non ha ancora le idee chiare. Riteniamo che quell’area debba essere bonificata e riqualificata, senza ospitare impianti di trattamento dei, come ribadito anche nell’ordine del giorno che abbiamo presentato e che è stato approvato all’unanimità daldel Terzo Municipio. Ci auguriamo che le ...