Ricerca contro il cancro | cioccolatini al Quadriportico del Sentierone per sostenere l’Airc

(Di venerdì 10 novembre 2023) L’INIZIATIVA. Sabato 11 novembre il banchetto per raccogliere fondi per lasui tumori. Ecco l’elenco delle date e delle piazze in città e provincia.

...delle collaborazioni" degli atenei italiani con le "istituzioni universitarie e di... "Assistiamo a massicci e indiscriminati bombardamentila popolazione della Striscia di Gaza", "una ...

Ricerca contro il cancro: cioccolatini al Quadriportico del Sentierone ... L'Eco di Bergamo

Dolce sodalizio tra Pontedassio Giovani e AIRC per la ricerca contro ... Riviera Time

Seguito dal Postamat del piazzale della stazione ferroviaria, aggredito e rapinato vicino a casa del denaro che aveva appena prelevato. La vittima è un pensionato di 76 anni che abita a Pavia in via T ...La pace non può che fondarsi nella ricerca di un modello di convivenza fra popoli diversi ... pur con toni diversi, che la lotta contro il terrorismo non giustifica il sacrificio di tanti civili e che ...