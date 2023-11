Riccardo Molinari | chiesta condanna a 8 mesi per il capogruppo della Lega

(Di venerdì 10 novembre 2023) La procura di Torino ha chiesto unadi ottodi reclusione peralla Camera dei deputati, e per altre due persone coinvolte in un processo per presunto falso elettorale. Il pubblico ministero Gianfranco Colace ha precisato che si tratta del “minimopena”. La vicenda riguarda le elezioni comunali a Moncalieri (Torino) del 2020, durante le quali il nome di un ex esponente di Forza Italia, appena passato alla, è stato cancellato dall’elenco dei candidati., presunti illecititi alle elezioni del 2020 La ridiper...

