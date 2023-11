Riabbracciare Parigi | la recensione del film con Virginie Efira

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 10 novembre 2023) Il(Revoir Paris), 2022. Regia: Alice Winocour. Cast:, Benoît Magimel, Grégoire Colin, Maya Sansa, Amadou Mbow, Genere: drammatico. Durata: 105 minuti. Dove l’abbiamo visto: al Toronto InternationalFestival, in lingua originale. Trama: Mia, traumatizzata dopo essere sopravvissuta a un attentato terroristico, cerca di riabituarsi alla vita a. Come parlare del Bataclan senza parlare del Bataclan? È la sfida che si è imposta la regista Alice Winocour per il suo quarto lungometraggio, uno di quattrousciti in Francia nel 2022 ad ispirarsi in un modo o nell’altro alla tragedia consumatasi anel novembre del 2015. Un’operazione delicata e intelligente, ...