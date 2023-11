RevPro | Completata la card di Uprising 2023

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 10 novembre 2023) Il prossimo 16 dicembre nel Crystal Palace National Sports Center andrà in scena una nuova edizione diuno dei più importanti eventi dell’anno targati Revolution Pro Wrestling. La federazione inglese, che tanto ha fatto parlare di se negli ultimi anni e in particolar modo nel weekend di ALL IN, torna quindi con unapiena di incontri imperdibili. Al suo interno infatti, Connor Mills sarà chiamato a difendere il titolo indiscusso dei pesi leggeri contro il vincitore della British J Cup e fresca firma per la TNA, Leon Slater. Luke Jacobs sarà one on one contro il membro del CHAOS Tomohiro Ishii; mentre Trent Seven se la vedrà con Volador Jr. Il leader dello United Empire e IWGP US/UK Champion, Will Ospreay affronterà in un non-title match Gabriel Kidd. Infine, nel main event della serata sarà in palio l’Undisputed ...