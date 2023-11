Retromarcia dem su Edi Rama | pasticcio Pd

Leggi su iltempo

(Di venerdì 10 novembre 2023) Prima la sparata, poi la rettifica, nel mezzo, probabilmente, una strigliata per riportare Provenzano sulla retta via. Ma partiamo dall'inizio. Ieri, su La Repubblica, compare un'intervista a Peppe Provenzano, responsabile Esteri del Partito democratico, in cui viene anticipato che «il Pd è pronto a protocollare la richiesta di espulsione dal Pse per il premier albanese e il suo Pssh, il partito socialista d'Albania». «Porremo la questione al congresso del Pse» dichiara Provenzano a chi lo intervista. Il motivo di questa richiesta? Il protocollo siglato fra Edie il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Un accordo della durata di cinque anni, rinnovabile di altri cinque, diviso in 14 articoli, per l'apertura di due centri per migranti in Albania completamente a carico dell'Italia. Ovviamente si scatena il dibattito fra chi, anche all'interno del Pd, è a favore ...