Resta all' asta Roncone al veleno contro Ravetto | la dura replica della leghista

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 novembre 2023) "Un po' Coco (Chanel) un po' Giovanna (D'Arco),all'": questo il titolo di un articolo firmato Fabriziosu un inserto del CorriereSera. "Lasi è fatta premio", ha scritto il giornalista, riferendosi al fatto che diversi giorni fa laha lanciato sui social una raccolta fondi per il suo partito, mettendo in palio la possibilità di passare dei momenti con lei. L'idea, però, sembra aver scandalizzato il cronista del Corsera, che ha scritto: "Anche adesso, mentre scrivo, mi mancano le parole. Ma si può?". Poi, rivolgendosi ai vincitori,ha continuato con parolese: "Ai fortunati un avvertimento: occhio che la, a Montecitorio, è nota per avere un ...