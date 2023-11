Reportage da Ramallah | dove i palestinesi protestano contro l’Anp e cresce il fronte pro-Hamas

Leggi su tpi

(Di venerdì 10 novembre 2023) Nella Cisgiordania occupata, in tempo di guerra, le proteste diventano appuntamenti quotidiani. Per iin West Bank scendere in piazza è la reazione disperata ai massacri perpetratii civili nella Striscia di Gaz, come i bombardamentiil campo profughi di Jabalia, il 31 ottobre e il giorno seguente, o l’attaccoun’ambulanza nei pressi dell’ospedale Al Shifa, a Gaza City, il 3 novembre. Tra i moti più partecipati durante questo mese di guerra spiccano le proteste del 17 ottobre, che hanno coinvolto tutti i centri urbani della Cisgiordania, così come molte capitali del mondo arabo. Quella sera è stato enorme lo shock subito dalla comunità palestinese alla notizia, trasmessa da al-Jazeera, dell’esplosione all’ospedale al-Ahli di Gaza City, che avrebbe provocato circa 500 vittime e per cui ...