Real Madrid | Brahim Diaz chiede spazio

(Di venerdì 10 novembre 2023) Decisivo in Champions League, il fantasista deled ex-Milan,, sta reclamandoa Carlo Ancelotti e in vista del...

Il club bavarese sembrava intenzionato ad ingaggiarlo, ma poi decise di non chiudere la trattativa, lasciando che Ozil firmasse per il, dove ha giocato dal 2010 al 2013. "Nel 2010 Mesut ...

Real Madrid, la decisione su Mbappé e una nuova pista per l'attacco Calciomercato.com

Il Real Madrid scarica Mbappé: troppo elevato l'ingaggio e a rischio gli equilibri dello spogliatoio - Sportmediaset Sport Mediaset

Dopo averlo inseguito a lungo, i Merengues starebbero valutando ulteriori profili per l'attacco come Jamal Musiala e Benjamin Še&scaro ...Sono un 28enne napoletano con la passione per lo sport. Seguo tutte le principali competizioni sportive ma in particolare sono malato di calcio e NBA. Amo viaggiare e credo che l'esperienza formativa ...