Rcs | utili in crescita nel trimestre Per il gruppo 970 mila abbonati digitali

MediaGroup ha registrato nei primi nove mesi ricavi per 606,8 milioni (da 620,2 milioni dello stesso periodo 2022) con ricavi pubblicitari in crescita a 239,7 milioni (da 238 milioni). Lo segnala ...

Rcs MediaGroup chiude i primi 9 mesi del 2023 con ricavi netti consolidati pari a 606,8 milioni, in calo e con un utile netto pari a 27,8 milioni, in miglioramento di 4,1 milioni.Rcs MediaGroup ha registrato nei primi nove mesi ricavi in calo, ma margini Ebitda ed Ebit in crescita. L'utile netto è aumentato e l'indebitamento finanziario netto è salito. Obiettivo: margini Ebitd ...