Ray-Ban | storia di un marchio dallo stile intramontabile | occhiali tra mito e leggenda

Leggi su lifeandpeople

(Di venerdì 10 novembre 2023) Life&People.it Nati per fornire ai piloti dell’aviazione una protezione ottimale dai raggi solari, sono diventati nel tempo un simbolo di. GliRay-Ban sono i protagonisti di unache li rende ancora oggi un accessorio di moda imprescindibile. L’inizio di una fantasticachiamata Ray-Ban Nel lontano 1936, l’azienda americana Bausch & Lomb produttrice di lenti e prodotti oftalmologi introdusse gliRay-Ban sul mercato con l’obiettivo di fornire massima protezione solare agli aviatori durante le loro missioni. Pochi sanno che le menti creative dietro il nascenteRay-Ban sfruttarono l’ingegno di designer e ingegneri esperti per creareche potessero garantire non solo una visione ottimale durante i voli ma che ...