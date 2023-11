Rapina a distributore di benzina | arrestato dopo due mesi di indagini

(Di venerdì 10 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ accusato dia mano armata avvenuta in undi carburanti a Pompei (Napoli) lo scorso 6 settembre. Per questo motivo gli agenti del locale commissariato di polizia e della Squadra Mobile di Napoli, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza cautelare emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura della Repubblica: l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari con l’ausilio del braccialetto elettronico L’indagato è accusato dellaa mano armata consumata ai danni di undi carburanti della città mariana, oltre che della tentataai danni di un cliente presente al momento del colpo. Lecondotte dalla polizia hanno permesso di raccogliere elementi utili a giungere ...

