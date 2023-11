Raphael Varane sotto tiro potrebbe dare a Erik ten Hag un altro grattacapo al Man United

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 10 novembre 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Ha lottato contro gli infortuni e la forma anche in questa stagione, mafa ancora parte della squadra diten Hag al Man. Il vincitore francese della Coppa del Mondo e della Champions League, insieme alla squadra dei Red Devils, è stato messoaccusa in questa stagione per alcune prestazioni deludenti. Ultimo nel girone di Champions League e a nove punti dai vicini del Manchester City al primo posto della Premier League, finora non è stata una buona stagione 2023/24. Con le partite imperdibili contro Galatasaray e Copenhagen in Champions League, così come le sfide nazionali contro Newcastle, Chelsea e Liverpool nelle prossime otto partite, le cose non diventeranno più facili per i Red Devils a breve termine. Lo ...