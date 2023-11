‘Raccontami come era il calcio’ | l’azzurro in mostra a Napoli

Leggi su anteprima24

I napoletani, tifosi e non, e tutti gli appassionati della Nazionale di Calcio italiana potranno ripercorrere la storia degli Azzurri raccontata nelle sale del Maschio Angioino. E' stata inaugurata oggi laera il, nata dalla collaborazione fra 'Un secolo d'azzurro', associazione 'S.Anna', di Aldo Rossi Merighi e Sabrina Trombetti, e Federazione 'Ada', di Alberto Oranges. L'esposizione sarà visibile fino al 18 novembre. A inaugurarla Fabio Cannavaro, capitano della Nazionale che nel 2006 alzò la Coppa del mondo a Berlino. "C'è tanta storia e sicuramente la nostra Nazionale ne ha di cose da raccontare – ha detto Cannavaro – è una grande emozione per me fare parte della storia della Nazionale italiana e mi riempie di orgoglio. Speriamo che sia di buon auspicio per ...