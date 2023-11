‘Racchette in classe’ | a Torino la festa finale

Leggi su seriea24

(Di venerdì 10 novembre 2023) (Adnkronos) – Più di 300mila bambini coinvolti in tutta Italia e unspettacolare, in Piemonte, collegato alle Nitto ATP Finals di. Il progetto “Racchette in classe” ha trovato la sua apoteosi proprio alla vigilia dell’inizio del Tornei dei Maestri, con la giornata conclusiva che ha radunato al Pala Gianni Asti circa quattromila ragazzi e ragazze entusiasti. Solo in Piemonte sono stati coinvolti addirittura 60mila bimbi, a dimostrazione di quanto sia importante il traino dell’evento torinese. L’idea è sempre quella di far divertire, di far avvicinare alla pratica sportiva, sia di tennis che di tennistavolo, approfittando del supporto dell’iniziativa di Kinder Joy of Moving, partner della Federazione Italiana Tennis e Padel. Una veraper un progetto cominciato anni fa e oggi capace di essere tra i pilastri della ...