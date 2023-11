“Queste altre cose dovete sapere di lei” Grande Fratello | nuove pesanti rivelazioni su Letizia

(Di venerdì 10 novembre 2023)Petris, escono fuorisul suo conto. Dopo le dichiarazioni dell’ex Nicole Conte, ora a parlare è l’attuale fidanzata di quest’ultima, Francesca Frigieri. In questi giornista vivendo un flirt all’interno della Casa delcon Paolo Massella. Ebbene nell’ultima puntata è stata mostrata una clip in cui Beatrice Luzzi dice a Fiordaliso che anon piace Paolo perché “è lesbica”. Frase che la diretta interessata ha giudicato “incommentabile”. La stessaPetris ha spiegato che la storia con Nicole è finita perché suo padre “Non l’ha mai accettata”. Subito dopo Nicole l’ha smentita accusandola di averla tradita e poi di averla anche picchiata: “… appena riuscivo a staccarmi da lei, tornava sempre e più ...

consegne avvengono nel quadro del secondo pilastro del piano, che prevede l'approvvigionamento comune tra gli Stati membri o per consorzi o per contratti firmati con la mediazione dell'Eda, l'...

Blog | Lgbtq+, la chiesa apre al battesimo dei figli di coppie ... Alley Oop

Fonti Ue, 'date 300mila munizioni a Kiev, altre in arrivo' - Europa Agenzia ANSA

Sarà un format di successo E il futuro, oltre che cashless, sarà anche cashierless Se lo chiodeno in molti dopo l'ultima apertura in Veneto.La canzone è disponibile da oggi (10 novembre) su Radio Italia solomusicaitaliana ed è accompagnata dalle immagini del videoclip ufficiale, in rotazione su Radio Italia TV ...