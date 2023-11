Questa bambina non finge di essere sopravvissuta a tre attacchi diversi dell’esercito israeliano a Gaza

Leggi su facta.news

(Di venerdì 10 novembre 2023) Il 25 ottobre 2023 è stata pubblicata su Facebook un’immagine composta da tre fotografie che sembrano mostrare la stessaricoperta di polvere mentre viene tenuta in braccio da tre uomini. L’immagine è accompagnata da un testo, scritto dall’autrice del post, che recita: «PALLYWOOD IN AZIONE Qualcuno aggiorni il Guinness dei primati. Abbiamo trovato la ragazzina più fortunata (o sfortunata?) del mondo. È miracolosamenteagli spietatidi Israele in 3 diverse occasioni e sempre con gli stessi vestiti». Il riferimento è alla teoria del complotto «Pallywood» diffusa daaccount israeliani – tra i quali l’account ufficiale di Israele – secondo cui esisterebbe una sorta di Hollywood palestinese che produrrebbe contenuti di propaganda per conto di Hamas, ...