Quantità elevate Dove proseguono le piogge L' allerta di Sottocorona

Leggi su iltempo

(Di venerdì 10 novembre 2023) Dopo le fortidei giorni scorsi, nelle prossime ore il maltempo si prenderà una piccola pausa. Ma questo non vuol dire che non ci saranno, con fenomeni anche molto intensi. Paoloillustra le sua previsioni del tempo nell'edizione del TgLa7 in onda il 10 novembre. Ma vediamo nel dettaglio quali saranno le zone più interessate dal maltempo. "Finalmente si intravede qualcosa. Il fronte atlantico - dichiara Paolo- si sta attenuando e la prossima perturbazione dovrebbe transitare più a sud. Insomma la nuvolosità di giovedì dovrebbe prendere una piccola pausa. C'è qualche schiarita a nord-ovest mentre a nord-est e sulla Toscanaleintense. Anche Sardegna e basso Tirreno saranno coinvolti da fenomeni intensi con ...