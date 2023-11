Quanti sono i giovani italiani che vivono come hikikomori?

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 10 novembre 2023) A partire dall’annuncio della proposta di legge “Disposizioni per la diagnosi e la cura della sindrome die per l’assistenza delle persone che neaffette” con prima firmataria Rosaria Tassinari di Forza Italia, abbiamo deciso di provare aficare il fenomeno nel nostro Paese. In tal senso, di recente è stato pubblicato il primo studio nazionale che punta a fornire una stimatativa dell’isolamento volontario nella popolazione adolescente in Italia. Gli hihkikomori in Italia – traducibili“ritirati sociali” nella nostra lingua –quegli individuissimi che tendono a ritirarsi dalla vita sociale: smettono di uscire di casa, di frequentare la scuola e di vedere gli amici e optano per rinchiudersi nelle ...