Qualificazioni euro 2024 | Spalletti convoca Cambiaso e Colpani

(Di venerdì 10 novembre 2023) Il ct Lucianohato 29 giocatori per le gare con Macedonia del Nord e Ucraina, ultimi due impegni nel girone di qualificazione adper la Nazionale, che venerdì 17 novembre affronterà i macedoni a Roma per poi vedersela lunedì 20 a Leverkusen con l’Ucraina. Tornano a vestire la maglia azzurra Davide Calabria, assente dal giugno 2022, Buongiorno, Toloi e Jorginho, che ritrovano la Nazionale cinque mesi dopo le Finals di Nations League. I volti nuovi sono quelli del difensore della Juventus Andreae del centrocampista del Monza Andrea, che avevano già preso parte agli stage dedicati ai calciatori di interesse nazionale. La Nazionale si radunerà nella serata di domenica al Centro Tecnico Federale di Coverciano, dove rimarrà sino a giovedì, quando ...

