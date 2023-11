Qualificazioni Euro 2024 | i convocati della Serbia | ben 9 gli “italiani”

(Di venerdì 10 novembre 2023) C’è tanta Italia nelladi Dragan Stojkovi?. Ultimo weekend di club per poi passare alle nazionali ed agli ultimi incontri validi per ledi. Il ct serbo ha diramato le convocazioni per i match contro Belgio e Bulgaria. Questo l’elenco completo. PORTIERI: Vanja Milinkovi?-Savi? (Torino), Predrag Rajkovi? (Maiorca), ?or?e Petrovi? (Chelsea), Filip Stankovi? (Sampdoria). DIFENSORI: Nikola Milenkovi? (Fiorentina), Nemanja Gudelj (Siviglia), Miloš Veljkovi? (Werder Brema), Strahinja Erakovi? (Zenit), Strahinja Pavlovi? (RB Salisburgo), Sr?an Babi? (Spartak Mosca). CENTROCAMPISTI:Andrija Živkovi? (PAOK), Nemanja Radonji? (Torino), Nemanja Maksimovi? (Getafe), Ivan Ili? (Torino), Marko Gruji? (Porto), Uroš Ra?i? (Sassuolo), Saša Luki? (Fulham), Filip Kostic (Juventus), Filip Mladenovi? ...

Il difensore non è stato convocato, infatti, per Kosovo - Israele, match in programma domenica sera e valido per le2024. ...

Italia passa agli Europei se: regolamento playoff e spareggi ... Olympics

Qualificazioni Euro 2024, Inghilterra-Italia 3-1: azzurri ko, la qualificazione si complica - Sportmediaset Sport Mediaset

Il ct della Serbia, Dragan Stojkovic, ha diramato la lista dei convocati per le partite di novembre di qualificazione a Euro 2024 contro il Belgio (15 novembre) e Bulgaria (19 novembre). Una selezione ...A Cardinale, però, ciò che interessa più di tutto è sicuramente il montepremi complessivo che dovrebbe aggirarsi intorno ai 2,5 miliardi di euro. Circa due di questi saranno distribuiti alle 32 ...