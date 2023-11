...ambiziosi e che non avrebbero grandi difficoltà a spendere cifre enormi per assicurarsi il gioiello della prossima estate. Per Kylian Mbappé dunque, potrebbe presto consumarsi la più grande...

PSG, asta Mbappé: un poker dalla Premier League sull’attaccante ItaSportPress

Ultras del Milan cercano lo scontro con quelli del Psg... ma sbagliano curva Corriere dello Sport

Secondo quanto riporta FourFourTwo infatti, fra i club che potrebbero avanzare un'offerta ci sarebbero Chelsea, Liverpool, Manchester United e Newcastle ...In sala dal 10 novembre il film con Franz Rogowski presentato in concorso a Venezia 80. Guarda la clip esclusiva ...