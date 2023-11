Provincia di Salerno | Iannone FdI | “Istituzione usata come un comitato elettorale del Pd”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 10 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“È annunciato per il 24 novembre un convegno promosso dall’Entee dall’Asi in cui si parla di Zes. Peccato che il salone bottiglieri vedrà solo presenze del Pd. Lavori che si aprono con Alfieri e si chiudono con De Luca jr. Cosa avranno da comunicare visto che non hanno realizzato nulla? È ammissibile che si faccia un convegno con logo istituzionale died Asi e preveda solo esponenti Pd? Sotto elezioni farlocchequelle convocate da Alfieri di mercoledì hanno bisogno di lanciare esche con le loro promesse mai diventate realtà”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia Antonio, parlamentare del collegio uninominale Senato delladi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.