Pronostici 12ª Giornata di Serie A | big sul velluto? Occhio alla trappola

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 10 novembre 2023) La 12ªdiA, da quest’oggi, domenica 10 novembre, fino a domenica 12, terrà compagnia agli appassionati del pallone prima della sosta per le Nazionali. Con il nuovo turno in arrivo, è tempo anche di analizzare le partite che ci attendono e dare qualche consiglio in ottica betting. Di seguito l’analisi della redazione di Calcioweb. La 12ªdiA All’apparenza, le big dovrebbero avere vita facile. La Juventus contro il Cagliari, il Napoli contro l’Empoli e l’Inter contro il Frosinone dovrebbero essere tre “1” forti del fattore campo e dei buoni momenti di forma. Per far alzare un po’ la quota si potrebbero accompagnare a un “Under” i bianconeri, mentre le altre due con “Over”, la quantità dei gol è in base a quanto siete amanti del rischio. Attenzione al Milan. La trasferta di Lecce è ben più ...