Promessa di De Laurentiis | i tifosi possono esultare | resterà al Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 10 novembre 2023) Arrivano buone notizie per idel Napoli. L’attaccante pronto a restare a Napoli: spunta ladi Aurelio De. La stagione che sta vivendo il Napoli non è certamente positiva. I campioni d’Italia in carica si aspettavano di attraversa un anno meno complicato dopo la vittoria dello scudetto. Gli azzurri, però, non stanno ottenendo i risultati sperati. Quello che preoccupa maggiormente, però, sono le prestazioni offerte dagli azzurri. La squadra che dominava in lungo e in largo anche contro big europee come il Liverpool non esiste più. Adesso il Napoli sembra quasi in balia degli eventi sul campo. Il possesso palla che producono gli uomini di Garcìa è sterile e non porta pericolosità. La fase difensiva è stata stravolta e il Napoli subisce gol incredibili come quello del pareggio dell’Union Berlino mercoledì sera. ...