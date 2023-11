Progetto Io sto con Zanni | Sportello | Laboratori e Iniziative di Riqualificazione nel Quartiere

(Di venerdì 10 novembre 2023) Pescara -, unche ha visto crescere la sua popolazione negli anni '80 grazie a interventi di edilizia popolare e cooperativa, si prepara a trasformare la propria realtà attraverso il"Io sto con". Quest'iniziativa, inserita nel più ampio contesto del Programma per laurbana e la sicurezza delle periferie, è finanziata dal Comune di Pescara con il supporto della presidenza del Consiglio dei ministri. L'incarico per la realizzazione delè stato affidato, tramite un bando, a Legacoop Marche insieme a Legacoop Abruzzo e alla società Cooperativa on the Road. L'obiettivo è migliorare la qualità della vita nel, promuovendo la partecipazione attiva dei cittadini e contrastando fenomeni di marginalizzazione e ...

Eufemia, 13)ancora aspettando che qualcuno mi chieda scusa Filosofa, scrittrice, editorialista ...di ricerca drammaturgica sugli stereotipi di genere. Dopo lo spettacolo, incontro con ...

Laboratori e supporto per giovani e anziani: via al progetto "Io sto con Zanni" contro la marginalità [FOTO] IlPescara

Progetto "Sto bene con Avis", ottima performance degli studenti di ... Villaedintorni.it

Non si è concretizzato pienamente l'ambizioso progetto di riqualificazione del parco comunale ... e mettere mano alle numerose situazioni di degrado e pericolo che non sono state risolte in quasi due ...Dopo un primo incontro a Roma, il 29 novembre è in calendario un secondo appuntamento in Abruzzo Prosegue con nuovi appuntamenti l’inedito progetto dell’ associazione nazionale Città del Castagno, per ...