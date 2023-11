Prima vittoria per il principe Harry | è riuscito a portare in tribunale il Daily Mail

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 novembre 2023) Grazie ad una memoria di 95 pagine, resa pubblica oggi, le accuse mosse dalhanno trovato ragione pera processo ildavanti alla Corte inglese. Il famoso tabloid è accusato di aver ottenuto informazioni riservate sulla sua vita e quella dell’allora fidanzata, Chelsy Davy, usando investigatori privati pagati per spiarli illegalmente nelle loro abitazioni, in auto e registrando le loro conversazioni telefoniche. Insieme al duca del Sussex, a dare battaglia contro l’editore del famoso giornale britannico, ci sono anche altre celebrità, tutte compatte nell’intenzione di andare in aula e vincere. Primo tra tutti l’agguerrito Elton John, da sempre vicino alribelle e allassa Diana. Accanto a lui il marito David Furnish, ...