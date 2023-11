Previsioni Meteo Weekend | pioggia | neve e allerta in Toscana

La Protezione Civile ha diramato un'allertadi livello giallo per rischio temporali e rischio idrogeologico in tutte le zone dell'Umbria. Ecco leper venerdì 10 e sabato 11 novembre, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 9 novembre. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, ...

Piogge e temporali, c'è allerta meteo: le regioni più colpite Today.it

Continua infatti, secondo le previsioni meteo di oggi e domani, la fase di maltempo sull'Italia con un weekend che si preannuncia autunnale a tutti gli effetti. Antonio Sanò, fondatore del sito ...Weekend instabile con pioggia e neve in alcune zone. Attenzione particolare all'allerta meteo in Toscana, già colpita dal maltempo: le previsioni ...