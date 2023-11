Prevenzione urologica a Serino domenica 19

A partire dalle 9.30 è prevista "La giornata di" con l'importante intervento del dottore Raffaele Martino, urologo e andrologo presso il presidio ospedaliero dell'Ospedale del ...

Novembre e la prevenzione urologica maschile: i consigli di Affidea L'Eco del Chisone

Medicina: "La giornata di prevenzione urologica", domenica visite a Serino Ottopagine

Migliorare i programmi di diagnosi precoce, offrire la sorveglianza attiva come primo trattamento, implementare l'approccio multidisciplinare nei centri di ...Anche la performance di un comico come Saverio Raimondo può trasformarsi in un modo per fare informazione corretta sui temi della salute divertendosi ...