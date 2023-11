“Presente Prossimo” | a Ranica incontro con la scrittrice e giornalista Sandra Petrignani

(Di venerdì 10 novembre 2023). Lasarà la protagonista del nuovo appuntamento con il festival letterario “”. L’si terrà sabato 11 novembre alle 18 al centro culturale “Roberto Gritti” a, con ingresso libero e gratuito. L’autrice, che ha dedicato gran parte del suo lavoro di ricerca alla scrittura al femminile, dialogherà con la docente Adriana Lorenzi. “Mi piacerebbe parlare in generale di letteratura, credo che distinguere fra letteratura femminile e maschile sia una sciocchezza. L’arte in generale non va ridotta con etichette di nessun tipo, o è o non è”, affermaillustrando gli argomenti che tratterà nel corso della serata. Approfondendo gli elementi ...

... che non possono non coinvolgere emotivamente ogni essere pensantein sala, soprattutto se ... più che altro per parlare di musica, di concerti visti e dei biglietti per iltour di ...

NEMBRO: Al via il Festival Presente Prossimo Asso Web TV

Al via “Presente Prossimo”: ad Albino il 10 novembre arrivano i filosofi di Tlon Valseriana News

Ventinove i convocati per le sfide contro la Macedonia del Nord e l'Ucraina: presenti 2 calciatori romanisti. Out a sorpresa Gianluca Mancini ...Il CT dell'Italia Under 21, Carmine Nunziata, ha diramato le convocazioni per le sfide di qualificazione agli Europei di categoria.