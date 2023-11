Premierato | ecco il vero problema dell’anti-ribaltone

Leggi su formiche

(Di venerdì 10 novembre 2023) “Qua nessuno è fesso”, sbottava in dialetto napoletano Totò nel film I ladri: una frase, tipica dalla tradizione partenopea, diventata poi patrimonio lessicale di tutta Italia. Oggi però, a mezzo secolo dall’uscita della pellicola di Lucio Fulci, c’è chi inizia a sospettare che non sia proprio così. Intervenendo dalle colonne del Riformista nel dibattito sulle riforme istituzionali promosse dal governo, il direttore Andrea Ruggieri esprime tutte le proprie perplessità sulla cosiddetta “norma anti-”. Quella – per intenderci – che prevede la sostituzione del premier sfiduciato dalle Camere con altro esponente della maggioranza. Fin qui niente di strano, considerando che il disappunto nei confronti di questo punto della riforma mette d’accordo costituzionalisti, politologi e politici da destra a sinistra. È la ragione addotta da Ruggieri che, francamente, lascia ...