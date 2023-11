Premier League | calciatore si ferma “per problemi di salute mentale”

Leggi su notizie

(Di venerdì 10 novembre 2023) Una storia davvero molto particolare e che tutti nel mondo del calcio sperano si possa risolvere nel migliore di modi e prima possibile Ladei calciatori è un tema di cui si parla ancora troppo poco. Nonostante la vita lussuosa, ricca e apparentemente tranquilla, per molti tutto questo può essere e diventare un vero e proprio incubo. La testa, infatti, va di pari passo con il corpo, e senza la giusta condizione non si riesce a performare al meglio. Ne è un esempio la storia recente di Dele Alli, che ha da poco giocato al Besiktas in Turchia, e che ha avuto un passato piuttosto glorioso in, tra le fila del Tottenham e dell’Everton. Lyle Foster ha ammesso di soffrire di depressione (Ansa) – Notizie.comNon molto tempo fa è stato protagonista di un’intervista a 360 gradi, in cui ha raccontato ...