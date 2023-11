Premier league | arrivano le bodycam I primi test nella trasferta del Tottenham

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 10 novembre 2023) Ladelcontro il Wolverhampton, che si giocherà questo weekend, entreràstoria della: per la prima volta i calciatori indosseranno delle. Lo riporta il Daily Mail, secondo cui i giocatori avranno addosso unadurante il riscaldamento allo stadio Molineux. Tutto ciò nasce da una partnership tra Tnt Sports e la. Lesono già stateate durante l’estate dall’Aston Villa e dal Newcastle, durante una partita del loro tour negli Stati Uniti. Ma questo fine settimana sarà storico perché verranno utilizzate per la prima volta in. Le leggi Ifab (International Football Association ...