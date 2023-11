Prato | nuova esondazione | evacuazioni

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 10 novembre 2023) Un forte temporale ha colpito il Pratese, aggravando le condizioni di chi era già stato affetto dall’alluvione. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha riportato l’del torrente Bagnolo e ha esortato i cittadini a prendere precauzioni, evitando spostamenti e rifugiandosi ai piani alti. In particolare, a Sant’Ippolito sono in attoprecauzionali, con le autorità che contattano gli abitanti dei piani terra per metterli in sicurezza. Il Comune sta comunicando con 162 residenti vicini all’per la loro evacuazione. Alcuni, senza accesso a piani superiori, sono stati ospitati nella palestra Datini. Anche il torrente Bardena è straripato, in una zona già duramente colpita dall’alluvione e dove si sono purtroppo registrate perdite umane. La Protezione civile ha diramato un invito urgente alle ...