Pneumatici invernali | l’approfondimento di Altroconsumo con test e sconti per scegliere la gomma giusta

Leggi su italiasera

(Di venerdì 10 novembre 2023) Come è noto, per viaggiare in inverno, su strade innevate e ghiacciate, sono necessarie le gommeche garantiscono sicurezza alla guida. Come ogni anno entro il 15 novembre sarà necessario avere in auto le catene o, in alternativa, montareadatti alle basse temperature. In caso contrario il rischio è di incorrere in sanzioni. Così ‘’ ha svoltosu diversicon lo scopo di verificare quali sono i modelli più sicuri e più rispettosi dell’ambiente, e i migliori daper risparmiare. Gomme: ecco quelle migliori e le peggiori secondo ieffettuati dain base a varie condizioni di guida Con ogni treno di gommeha simulato varie ...