Pitti Uomo 2024 | Firenze capitale della moda maschile e del lifestyle Attesi a gennaio oltre 800 brand | il 43% stranieri

(Di venerdì 10 novembre 2023) C'è grande attesa aper la presenza di nuovi marchi importanti e rientri al salone di. La prossima edizione invernale, la numero 105, in programma alla Fortezza da Basso didal 9 al 12L'articolo proviene daPost.

Il primo appuntamento della nuova sinergia tra UniCredit eImmagine è in occasione di105 , in programma dal 9 al 12 gennaio in Fortezza da Basso, a Firenze. Nell'ambito della ...

Pitti Uomo 105, attesi 835 brand. Il 2023 è anno di “consolidamento ... Pambianconews

Pitti Uomo palcoscenico per i talenti - Firenze LA NAZIONE

UniCredit si conferma Main partner di Pitti Immagine. E' stato infatti rinnovato l'accordo di collaborazione per il triennio 2023-2025 tra la banca ...C'è grande attesa a Firenze per la presenza di nuovi marchi importanti e rientri al salone di Pitti Uomo. La prossima edizione invernale, la numero 105, in programma alla Fortezza da Basso di Firenze ...