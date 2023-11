Pitruzzella e Sciarrone Alibrandi nuovi giudici Consulta nominati da Mattarella

Mattarella nomina due nuovi giudici a Corte Costituzionale Il Sole 24 ORE

Corte Costituzionale: Mattarella nomina giudici Giovanni Pitruzzella ... Servizio Informazione Religiosa

Pitruzzella e Sciarrone Alibrandi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 nov - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con decreto in data 6 novembre 2023, ha nominato Giudici della ...The two appointees are Professor Giovanni Pitruzzella and Professor Antonella Sciarrone Alibrandi. They replace Professor Daria de Pretis and Professor Nicolò Zanon. The appointments decree was ...