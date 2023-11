Piogge sparse nel weekend | ma poi in arrivo miglioramenti

Leggi su agi

(Di venerdì 10 novembre 2023) AGI - Ancoranelpoi l'alta pressione dovrebbe portare per qualche giorno un po' di stabilità atmosferica. Con l'del secondodi novembre avremo condizioni meteo inizialmente stabili. Nella giornata di sabato infatti non sono previste precipitazioni di rilievo salvo residueal Sud. Da domenica invece è atteso un aumento della nuvolosità con maggiore instabilità al Centro-Sud ove non mancherannoe acquazzoni sparsi. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano pero' per la prossima settimana l'espansione di un campo di alta pressione verso il Mediterraneo centrale. Tempo più asciutto dunque e anche temperature in rialzo ma non dovrebbe durare molto. Entro l'inizio della terza decade di novembre infatti ...