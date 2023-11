Pino Insegno fuori da L’Eredità | il manager | «Fosse stato amico di Meloni non gliel’avrebbero tolto Lo stipendio? Prende meno di Amadeus»

Leggi su open.online

(Di venerdì 10 novembre 2023) Ora che la poltrona di conduttore deè saltata,è alla ricerca di un nuovo posto in Rai. Quale? È il suoDiego Righini a spiegarlo: «Abbiamo incontrato oggi la Rai, che ci ha confermato la scelta di non far condurre, proponendoci delle alternative in cambio: un programma da definire da gennaio a giungo 2024 e poi Reazione a catena da giugno a dicembre 2024. Noi potremmo accettare di non fare, ma dobbiamo capire cosa faràda gennaio a maggio», ha precisato Righini all’Ansa., alla guida de Il Mercante in Fiera fino al 18 dicembre, ha un contratto con viale Mazzini fino a luglio 2025. E nel documento pare sia specificata ...