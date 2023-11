Pino Insegno | che ne sarà di lui? Parla l’agente

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 10 novembre 2023) Secondo gli ultimi rumors sarebbe stato fatto fuori dal programma l'Eredità In settimana, Corriere della Sera, ha lanciato l'indiscrezione secondo cui,, non sarebbe più il conduttore prescelto per il programma l'eredità. I vertici Rai, preferirebbero Flavio Insinna a causa dei bassi ascolti che sta registrando il Mercante in Fiera. Nelle ultime ore, intanto, è arrivata la nota ufficiale del suo manager Diego Righini. La verità sarebbe un'altra. «Apprendiamo dagli organi di stampa chesarebbe stato estromesso da L'Eredità, ma non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione in tal senso né da Rai né da Banijay». Di vero, per il momento, ci sono solo gli ascolti al di sotto delle aspettative per lo show in onda su Rai Due. La nuova edizione de L'Eredità è prevista su Rai Uno a gennaio.