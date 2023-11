Pietro Senaldi | i dem contro Rama? L' albanese li umilia

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 novembre 2023) Meglio corrotto e potenzialmente pericoloso per la democrazia piuttosto che in buoni rapporti con Giorgia Meloni. Quando si dice l'idealismo e i valori... La vicenda dell'accordo del governo italiano con l'Albania per la costruzione di un centro di raccolta profughi ha mandato in cortocircuito la sinistra. A Tirana infatti governa uno dei loro, Edi, ma siccome è venuto a patti con il nostro premier, e ha avuto perfino l'ardire di affermare che ha voluto farle un favore, i dem nostrani l'hanno ripudiato. Ora gli preferiscono Sali Berischa, l'ex presidente, di destra, che gli Stati Uniti hanno dichiarato «persona non gradita», per il suo profilo ritenuto para-criminale. Ma tutto quello che può aver fatto di male è nulla per i nostri dem se paragonato ad andare d'accordo con la Meloni. E così è partito lancia in resta Beppe Provenzano, sentenziando che il leader ...