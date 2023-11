Pete Doherty oggi | un documentario e l’uscita dal tunnel dalla droga

(Di venerdì 10 novembre 2023) Si intitola Stranger in my own skin ilsul leader dei The Libertines e dei Babyshambles,ed è un’opera molto cruda e dolorosa, direttamoglie di, Katia DeVidas, che mostra molti aspetti della vita del musicista, a partire dall’ansia pietrificante che lo colpisce prima di esibirsi, fino alla sua lunga dipendenzasi è pienamente ripreso e ora vive sereno in un piccolo paese della Normandia assieme alla compagna musicista, sposata nell’ottobre del 2021, e alla figlia di 5 mesi, Billie-May. Ma prima di arrivare a questo traguardo, ha vissuto anni d’inferno. Nel, realizzato a partire da 200 ore di filmati privati, girati negli ultimi 10 anni, ...

... la prima italiana di I Am A Noise , biografia di e con Joan Baez, per la regia di Miri Navasky, Maeve O'Boyle e Karen O'Connor e: Stranger in My Own Skin di Katia deVidas (con il ...

Pete Doherty sarà a Milano a fine novembre per un'esibizione in ... IndieForBunnies

Pete Doherty: quando ero maledetto la Repubblica

09/11/2023 - Dall’esplosione incontenibile di creatività alla discesa negli inferi della tossicodipendenza, Katia de Vidas mette a nudo suo marito, la rockstar britannica Peter Doherty ...Impegnato con la promozione del nuovo album dei Libertines (‘ All Quiet On The Eastern Esplanade ‘ uscirà l’8 marzo), Pete Doherty trova anche qualche spazio in agenda per la propria attività solista.