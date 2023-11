Perugia | tecnici e uffici comunali a confronto per efficientare la gestione delle pratiche

(Di venerdì 10 novembre 2023) Iniziativa di Collegio dei geometri die Rete delle professioni tecniche Umbria. Tonzani: “Al via una serie di incontri con l’obiettivo di migliorare i servizi al cittadino” Sala della Vaccara gremita diper il primo di una serie di incontri/confronti tra professionisti edell’area tecnica del Comune di. Un’iniziativa, quella che si è tenuta martedì 7 novembre, incentrata sullo specifico tema delle autorizzazioni paesaggistiche, ma che è inserita in un calendario di appuntamenti che hanno come obiettivo quello di chiarire le incomprensioni e risolvere le problematiche che sorgono, appunto, nei quotidiani rapporti di lavoro tra, efficientando quindi ladelle pratiche. L’iniziativa è ...

... simbolo di- anche la commissione tecnica della AtleticaTeam al gran completo: Francesco Fracassini, Rudy Gandola e Sauro Mencaroni oltre agli altriche continueranno ad ...

Perugia, tecnici e uffici comunali a confronto per efficientare la ... quotidianodellumbria.it

Atletica Perugia team: presentata la squadra Allievi PerugiaComunica

La Fondazione Perugia, che ha sostenuto la sua carriera, ha presentato il numero due al mondo, in una conferenza stampa ...“Non farò il sindaco, ma ho il dovere comunque di dare una mano”. La pazza idea del centrosinistra a Perugia, dove in primavera si vota per le Amministrative, ha il nome di Serse Cosmi, amatissimo all ...