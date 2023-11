Perla o Greta? La casa si spacca in due e gli inquilini affondano entrambe

(Di venerdì 10 novembre 2023) Ladel Grande Fratello si èta in due, tra chi prende le parti diVatiero e chi diRossetti L'articolo proviene da Novella 2000.

... visto che vuole essere citato) parlassero di quattro ingressi nella serata di ieri, le cose non sono andate come previsto: come ha reagitoRossettiVatiero al Grande Fratello: la ...

Grande Fratello, riassunto 18esima puntata: Mirko tra Greta e Perla, nomination e sorprese Today.it

Grande Fratello 9 novembre, i nominati e la grande delusione dei ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Tutto come previsto. E come ampiamente prevedibile. I dati Auditel degli ascolti tv della prima serata di giovedì 9 novembre raccontano di una Raiuno sempre più galoppante e di una Canale 5 che contin ...Greta Rossetti commenta il presunto ingresso di Perla Vatiero al Grande Fratello: “Lasciamo l’ingresso ad altre, io sto bene a casa mia” ...