Percorsi abilitanti | domande permessi studio 150 ore saranno accolte con riserva NOTE degli USR

(Di venerdì 10 novembre 2023) Giungono ancora indicazioni per quanto riguarda la richiesta diper diritto allodei docenti che intendono frequentare i, in partenza ad inizio 2024. L'articolo .

Le notedocenti 60 e 30 CFU, quali Università li attiveranno [ELENCO AGGIORNATO]

Percorsi abilitanti da 30 e 60 CFU, bisognerà svolgere il tirocinio nelle scuole. NOTE Uffici Scolastici per l’accreditamento Orizzonte Scuola

Percorsi abilitanti 60 e 30 CFU, chiuse domande accreditamento Università . Prossima scadenza il 22 novembre, il percorso Orizzonte Scuola

Percorsi da 60 e 30 CFU per conseguire l’abilitazione su classe di concorso della secondaria di primo e secondo grado: a distanza di quasi dieci anni, si avvia nuovamente un ciclo di formazione ...Due bandi in arrivo, uno a novembre e uno a febbraio, dei concorsi docenti 2023/2024 della fase transitoria verso il nuovo sistema di reclutamento. La conferma del Mur in una recente nota.