Percorsi abilitanti | docenti potranno scegliere le Università telematiche? Ultime news

(Di venerdì 10 novembre 2023) Irichiedere di frequentare ipresso le? Al momento l'elenco delleche hanno creato una pagina per segnalare l'adesione ai corsi previsti dal DPCM 4 agosto 2023 non le comprende, bisognerà attendere l'iter di accreditamento per avere la panoramica totale e definitiva degli Atenei autorizzati. L'articolo .

Giungono ancora indicazioni per quanto riguarda la richiesta di permessi per diritto allo studio dei docenti che intendono frequentare i, in partenza ad inizio 2024. Come abbiamo spiegato in precedenza , l' avvio deiè previsto a gennaio 2024 . E quindi, al momento non è possibile fare richiesta. ...

Percorsi abilitanti da 30 e 60 CFU, bisognerà svolgere il tirocinio nelle scuole. NOTE Uffici Scolastici per l’accreditamento Orizzonte Scuola

Percorsi abilitanti 60 e 30 CFU, chiuse domande accreditamento Università. Prossima scadenza il 22 novembre, il percorso Orizzonte Scuola

Infine, a livello sociale, gli studi sono chiamati a promuovere pari opportunità ed inclusività, assicurando, tra l’altro, percorsi di formazione e crescita ... Professionisti e tecnologie abilitanti ...Giungono ancora indicazioni per quanto riguarda la richiesta di permessi per diritto allo studio dei docenti che intendono frequentare i percorsi abilitanti, in partenza ad inizio 2024.