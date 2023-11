Perché Il Congresso Usa chiede più condivisione di intelligence alle agenzie

Leggi su formiche

(Di venerdì 10 novembre 2023) Come affrontare la competizione con la Cina in assenza di competenze linguistiche e regionali e davanti alla recente stretta di Pechino che, in nome della sicurezza nazionale, ha reso più difficile l’attività di giornalisti, aziende e diplomatici? È l’interrogativo che si pongono diversi uffici edel governo degli Stati Uniti. Una risposta potrebbe arrivare da una proposta avanzata da due membri della commissionedella Camera, Il democratico Joaquin Castro e il repubblicano Mike Gallagher, che presiede la commissione della Camera sulla competizione strategica tra gli Stati Uniti e il Partito comunista cinese. Si chiama Open SourceAvailability Act e prevede che la comunità d’metta a punto un piano per fornire ad altreed enti federali, incluso il ...