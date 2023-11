Per Netanyahu Israele “non vuole governare né occupare Gaza”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 10 novembre 2023) Il premier israeliano, Benjamin, assicura chenon cercherà né diné di. In un’intervista a Fox News,sostiene però che una “forza credibile” sarà necessaria “per entrare nell’enclave palestinese, se necessario, per prevenire l’emergere di minacce militari”. Il premier israeliano ritiene che sia “chiaro come deve essere il futuro di. Hamas sarà andata: dobbiamo distruggerla per il bene di tutti, per il bene della civiltà e per il bene dei palestinesi e degli israeliani”. La guerra dispiega nell’intervista che il suo governo non è d’accordo a un cessate il fuoco a, perché “significherebbe arrendersi a Hamas, ...